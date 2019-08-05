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Пензенская область — на 3 месте по урожайности зерновых в ПФО

5 августа в 10:57 228 просмотров

Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков 5 августа на оперативном совещании в правительстве сообщил о ходе уборочной кампании.

По его словам, намолочено 691 тыс. тонн зерна, с 38% территории убран урожай, озимых — более 70%, урожайность составляет 24 центнера с гектара.

«Лучшие показатели урожайности — в Башмаковском, Вадинском, Спасском и Земетчинском районах. Убираем урожай при любой влажности, в любую погоду. По ПФО средняя урожайность — 16,7 центнеров с гектара, мы по урожайности — на третьем месте в округе. Обгоняем Саратов, Ульяновск, Мордовию», — доложил Андрей Бурлаков.

Губернатор Иван Белозерцев призвал министра усилить работу по изъятию неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

Фотография: скриншот https://pixabay.com/ru/photos/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-385681/

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