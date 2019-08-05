Эксперты назвали отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

Специалисты выяснили, какие сферы деятельности в России — самые высокооплачиваемые, а в каких зарабатывают меньше.

Оценивались средние зарплаты с 1 мая прошлого года до 1 мая нынешнего и распределение зарплат в апреле 2019.

Как пишут РИА Новости, специалисты проанализировали 27 отраслей и выяснили, что большая доля работников с высокой зарплатой приходится на добывающую отрасль, а с низкой — на легкую промышленность.

Больше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% россиян. Самая прибыльная сфера — добыча полезных ископаемых, в ней трудятся 37% высокооплачиваемых работников. Затем следует рыболовство и рыбоводство. Также высокие зарплаты — у финансистов, IT-специалистов.

Более 30% работников легкой промышленности зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц. Более 21% сотрудников с низкими зарплатами трудятся в сфере образования, сельского и лесного хозяйства, а также работают в гостиницах, кафе и ресторанах. Как правило, это низкоквалифицированные работники, которых много в этих отраслях.