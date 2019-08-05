Губернатор поручил минздраву активизировать работу по диспансеризации

«За первое полугодие охват диспансерным наблюдением населения невысокий. Мы работаем над снижением смертности, а этого не достичь без диспансерного наблюдения. Областной минздрав плохо работал по этому вопросу, разрабатывайте предложения по активизации деятельности», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев призвал провести по этой проблеме совещание и поручил подготовить анализ проделанной работы. Также он отметил, что нужно проанализировать причины смертности и выяснить, достаточно ли принимаемых мер по недопущению гибели людей.