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Пензенским семьям с детьми за август выплатили 16 миллионов рублей

5 августа в 11:08 256 просмотров

За август 18 654 жителей Пензы получили пособия на общую сумму 16,2 миллиона рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В администрации также напомнили о том, что в регионе в настоящее время действует несколько видов поддержки. Например, пособие на ребенка составляет 308 рублей. Также каждый месяц выплачивается пособие на обеспечение питанием беременных женщин (580 рублей), кормящих матерей (580 рублей), а также детей до трех лет (580 рублей).

При рождении третьего и последующих детей от года до 16 лет полагается ежемесячное пособие в размере 560 рублей. При рождении, усыновлении (удочерении) одновременно двух и более детей предусмотрена единовременная выплата на каждого ребенка в размере 40 000 рублей.

Также существует ежемесячная денежная компенсация одиноким матерям за наем жилого помещения.

Ранее информагентство сообщало о том, что в Пензенской области вырастет количество семей, которые смогут получать «президентское» пособие при рождении ребенка. Это станет возможно благодаря изменению критерия нуждаемости в нем. Об этом на брифинге рассказала начальник управления областного минтруда Марина Кирилова.


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