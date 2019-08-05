В Кузнецке подрядчику не хватает денег на подготовку к отопительному сезону

По его словам, в 16 населенных пунктах был объявлен режим ЧС из-за серьезных проблем с водой.
«Работа закончена по двум скважинам в Башмаковском районе, более чем на 60−70% работа выполнена на других объектах. В Чемодановке фундамент под башню сделан, она скоро будет установлена», — сообщил Михаил Панюхин.
Что касается подготовки к зиме, то, по словам начальника управления, работа идет в штатном режиме. Но в некоторых районах есть проблемы.
«В Сердобске заключен договор по ремонту котельной, на этой неделе начинаются работы. Есть проблемы с техникой, но глава администрации подключился, решаем вопрос. По Кузнецке подрядчик закупил небольшое количество материалов, просит предоставить авансирование на закупку новых, хотя бы 10 млн руб. Это у нас не предусмотрено», — сказал он.
Губернатор Иван Белозерцев отметил, что нужно искать законные пути решения проблемы. Он поручил Михаилу Панюхину встретиться с представителями министерства финансов и обсудить сложившуюся ситуацию.