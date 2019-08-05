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В Кузнецке подрядчику не хватает денег на подготовку к отопительному сезону

5 августа в 11:29 174 просмотра

Начальник управления ЖКХ и ГЗН по Пензенской области Михаил Панюхин на совещании в правительстве региона 5 августа доложил о проблемах с водой и ситуации по подготовке к зимнему сезону.

По его словам, в 16 населенных пунктах был объявлен режим ЧС из-за серьезных проблем с водой.

«Работа закончена по двум скважинам в Башмаковском районе, более чем на 60−70% работа выполнена на других объектах. В Чемодановке фундамент под башню сделан, она скоро будет установлена», — сообщил Михаил Панюхин.

Что касается подготовки к зиме, то, по словам начальника управления, работа идет в штатном режиме. Но в некоторых районах есть проблемы.

«В Сердобске заключен договор по ремонту котельной, на этой неделе начинаются работы. Есть проблемы с техникой, но глава администрации подключился, решаем вопрос. По Кузнецке подрядчик закупил небольшое количество материалов, просит предоставить авансирование на закупку новых, хотя бы 10 млн руб. Это у нас не предусмотрено», — сказал он.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что нужно искать законные пути решения проблемы. Он поручил Михаилу Панюхину встретиться с представителями министерства финансов и обсудить сложившуюся ситуацию.


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