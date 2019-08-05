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Молодым россиянам хотят ограничить выдачу кредитов

5 августа в 11:45 150 просмотров
, сообщает РИА Новости.

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Депутат ЗакСобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву ввести новые правила выдачи кредитов молодым заемщикам, сообщает РИА Новости.

Депутат считает, что россиянам младше 25 лет нужно выдавать кредиты только на образование или покупку жилья. Он подчеркнул, что молодежь, только достигшая совершеннолетия, часто злоупотребляет кредитами и берет их на модные гаджеты, дорогие автомобили и отдых за рубежом.

Отмечается, что кредитование молодежи до 25 лет негативно влияет на государственные интересы по поддержке развития института брака, деторождения и инвестиций в будущее. Он также отметил, что более половины россиян от 18 до 35 лет так или иначе являются должниками банков из-за кредитов.


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