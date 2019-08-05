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Женщина — в больнице. Появились подробности ДТП на ул. Коммунистической

5 августа в 12:01 234 просмотра

В Пензе на улице Коммунистической утром 5 августа иномарка сбила женщину. В пресс-службе управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, авария произошла в 8.55 напротив дома № 7. За рулем Datsun on-DO находился 23-летний автолюбитель. Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Возраст женщины в пресс-службе не уточнили.

Напомним, ранее очевидцы в группе соцсети «ВКонтакте» опубликовали фотографию с места происшествия. Пользователи в комментариях отметили, что на иномарке нанесен логотип «Яндекс.Такси».

«Опять «Яндекс.Такси». Сколько можно уже», — писала Валентина.

Некоторые пензенцы встали на защиту таксиста, отметив, что на его месте мог оказаться любой другой водитель, они предположили, что авария произошла из-за невнимательности пешехода.

В пресс-службе управления ГИБДД добавили, что по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все причины случившегося.


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