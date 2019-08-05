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В Пензе собака второй день ищет хозяина под дождем

5 августа в 12:10 196 просмотров
, которая второй день ходит по улице и выглядит так, будто потерялась и ищет хозяина.

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Пензенцы сообщили в Сети о собаке, которая второй день ходит по улице и выглядит так, будто потерялась и ищет хозяина.

Фото пса опубликовали в одной из групп в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, животное вторые сутки гуляет под дождем. Из-за наличия ошейника местные жители убеждены, что собака домашняя.

«Потерялась собака. Второй день бегает около нашего дома. Не агрессивная, подходит каждый раз к подъезду, когда дверь открывается», — написала местная жительница под фото.

В комментариях к посту женщина уточнила, что собака бродит возле дома № 8 на ул. Ульяновской.

Сообщить какую-либо информацию о хозяевах питомца можно здесь.

Ранее информагентство сообщало о поиске владельца другого потерявшегося пса с ул. Красной.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/penza

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