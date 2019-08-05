Белозерцев призвал сопровождать УК по сбору взносов на капремонт домов

В настоящее время собираемость взносов по капремонту на общий счет регоператора составляет 107%, а в домах, где собственники перечисляют взносы на спецсчета, — 92%. Задолженность по итогам первого полугодия составила 219 млн рублей, сообщает пресс-центр облправительства.

«Обращаю внимание зампреда, жилищной инспекции. Почему региональный оператор проводит информационную и просветительскую работу, по собираемости он один из лучших в России, а спецсчета, когда граждане сами копят деньги и планируют ремонт, вы не сопровождаете? От этой работы зависят сроки капитального ремонта, и управляющие организации уклоняться от нее не должны. Придет время, когда люди обратятся к власти: «Почему наш дом не отремонтирован?» Сопровождайте управляющие компании и ТСЖ по собираемости взносов, следите за качеством ремонта», — подчеркнул глава региона.

Также губеронатор потребовал 100-процентной оплаты взносов на капремонт муниципального жилого фонда.