Старший вице-президент ВТБ восхитился Городом Спутником (видео)

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко, заместитель руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса — начальник управления регионального бизнеса — старший вице-президент банка Оксана Ромашова, а также управляющий банка ВТБ в Пензенской области Денис Педай посетили с рабочим визитом Город Спутник.

В роли гида выступил генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов, который подробно рассказал о ходе строительства, о сегодняшнем дне микрорайона и о планах на будущее.

Говоря о финансировании проекта, генеральный директор холдинга отметил, что парк Спутника был создан исключительно за счет средств компании «Термодом» без использования государственной поддержки.

Гости прогулялись пешком по набережной, затем проехали по Городу Спутнику на электромобиле и своими глазами смогли увидеть, как воплощаются в жизнь планы компании-застройщика. Экскурсия длилась не больше часа, но запомнилась гостям, чем они поделились с представителями холдинга «Термодом».

«Впечатления от увиденного — прекрасные! Мы ведем очень много разговоров, дискуссий про создание комфортной среды, и таких проектов в стране немало, но мне кажется, что здесь эта комфортная среда представлена наиболее ярко. Хочу пожелать застройщику больших успехов! Это прекрасное начинание. Оно, безусловно, создаст большие возможности для бизнеса и будет способствовать комфортному проживанию людей в Пензенской области», — подчеркнул руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.