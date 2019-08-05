Моисеева рассказала, сколько пензенцев улучшат жилищные условия в этом году

Директор Регионального фонда капремонта многоквартирных домов (МКД) Наталья Моисеева на оперативном совещании 5 августа доложила губернатору Ивану Белозерцеву о том, сколько пензенцев улучшат жилищные условия в этом году и как ведомство борется с недобросовестными подрядчиками.

По словам Натальи Моисеевой, региональному оператору в 2019 году необходимо выполнить работы в 261 многоквартирном доме на общую сумму 886 млн рублей.

В частности, будут заменены инженерные коммуникации в 109 домах, ремонт крыш — в 157, будет отремонтировано 11 фасадов, пять фундаментов, в 45 домах будет заменено 144 лифта. В результате, отметила директор фонда, будут улучшены условия проживания более 24 тысяч человек из 18 муниципальных образований.

«По состоянию на 1 августа объявлен 831 электронный аукцион, заключено 685 договоров, завершены работы в 77 домах. Уже отремонтировано 42 крыши, инженерные системы заменены в 32 МКД, в двух отремонтированы фасады, в восьми заменено 20 лифтов. Выполняется работа в настоящее время в 125 домах, ремонтируется 76 крыш, семь фасадов, три фундамента, инженерная система в 64 МКД. Также идет замена 85 лифтов в 29 домах», — рассказала Наталья Моисеева.

В отношении подрядчиков, нарушающих договорные обязательства, региональным фондом применяются меры воздействия, в том числе, им выставлено 235 претензий на уплату неустойки и штрафов.

«В отношении двух подрядчиков деятельность приостановлена сроком на 90 дней, то есть в этот период они не имеют права заключать новые контракты и участвовать в аукционах. Также восемь договоров с подрядчиком из Самары расторгли, в пятницу УФАС включило эту компанию в реестр недобросовестных», — сообщила начальник ведомства.

Также в ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Иван Белозерцев призвал активнее работать с организациями, управляющими домами, на капремонт которых жители копят взносы на спецсчетах.