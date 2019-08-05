В Пензенской области будут активнее развивать инклюзивную среду

В Пензе на оперативном совещании в правительстве, которое прошло 5 августа, обсудили развитие в регионе инклюзивной среды.

Губернатор Иван Белозерцев напомнил, что пензенская делегация успешно выступила на молодежном форуме «iВолга», шесть проектов были удостоены грантов на сумму 1,2 млн рублей.

«Как я обещал, эти суммы будут удвоены», — подчеркнул губернатор, поручив заместителю председателя областного правительства Олегу Ягову и министру образования региона Александру Воронкову контролировать этот процесс.

Иван Белозерцев уточнил, что на ярмарке социальных франшиз пензячка Екатерина Дементьева представила проект «Хостел «Дом Вероники» по социализации молодых инвалидов. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров дал ему высокую оценку и рекомендовал активнее тиражировать этот опыт.

«Хочу обратить внимание, что в проекте принимают участие молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, работал специальный инклюзивный городок. Нам необходимо больше внедрять подобные практики, чтобы инвалиды имели возможность принимать участие во всех крупных социально-культурных мероприятиях, проходящих в нашем регионе», — добавил губернатор.

Глава региона поручил Олегу Ягову составить дорожную карту по реализации этого проекта, обучить волонтеров, пригласить в качестве спикеров людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Иван Белозерцев подчеркнул, что до конца года необходимо организовать встречи, которые призваны решить сразу несколько задач: расширение доступной среды и социализация инвалидов.