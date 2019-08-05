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В Пензе ищут дом животным-«старичкам»

5 августа в 14:40 256 просмотров
«Рука помощи бездомным животным» ищут передержку или дом с дожитием для животных-«старичков». Они просят пензенцев забрать взрослых собак, чтобы скрасить последние годы их жизни.

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Волонтеры фонда «Рука помощи бездомным животным» ищут передержку или дом с дожитием для животных-«старичков». Они просят пензенцев забрать взрослых собак, чтобы скрасить последние годы их жизни.

Об этом волонтеры на писали в группе соцсети «ВКонтакте». По словам волонтеров, пристроить в новый дом таких животных сложно, поэтому многие сотрудники приютов их не берут.

«В списке спасенных у нас — много возрастных животных. Мы их никуда не планируем выгонять, но прекрасно понимаем, что комфортнее дожить свой век им было бы на передержке, а в идеале — в собственном доме», — обращаются сотрудники центра «Питомец» к пензенцам.

Пристроить волонтеры надеются четырех животных-«старичков». Пес Рональд попал в приют два года назад. Он очень стар, поэтому слеп и глух.

«90% своего времени Роня спит, остальное тратит на еду и перемещения по комнате для поиска нового местечка для сна. Он очень спокойный, кроме время от времени обостряющегося отита нет никаких проблем. Ему бы отлично подошел теплый уголок в частном доме», — рассказали волонтеры.

Афоня — не такой старый, достаточно активный и обожающий прогулки. Любит детей, послушен. Ему будет комфортно в вольере с будкой или в частном доме.

Эрнест — бывший уличный боец. Однако пес не агрессивен, хоть и активен для своих лет. По словам волонтеров, ему тяжело жить в замкнутом пространстве.

Халк — спокойный и статный пес. У него проблемы с почками, поэтому ему нужно жить в тепле, чтобы не переохлаждаться.

«Он любит гулять, обожает детей и других собак, кроме кобелей — их он воспринимает как соперников. Халк никогда не был домашним. Это ужасно несправедливо!» — пишут сотрудники фонда.

Волонтеры просят пензенцев позволить собакам дожить свой век рядом с человеком. Они отметили, что перед передержкой готовы нести финансовые обязательства по лечению, корму и содержанию животного.

О том, как стать хозяином одного из животных, можно подробнее узнать здесь.

Фотография: Скриншоты - https://vk.com/animalspnz_fund58

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