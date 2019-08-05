В Пензе продавцы ювелирки «заманили» злодея открытой витриной

В одном из торговых центров Пензы украли ювелирные изделия на сумму 770 тысяч рублей. Полицейские разыскали подозреваемого.

Сотрудники ювелирного отдела 12 июля обнаружили, что с витрины исчезли десять золотых украшений: пять цепочек, два браслета для часов и три каучуковых браслета с застежками из драгметалла. Работники позвонили в полицию и пояснили, что забыли закрыть замок после показа изделий покупателю.

Сотрудники правоохранительных органов нашли в Самаре подозреваемого в краже — неоднократно судимого 30-летнего уроженца Кабардино-Балкарии. Он во всем сознался.

Выяснилось, что мужчина ехал на попутках из Москвы в Самару. Когда проезжал Пензу, предложил водителю остановиться, чтобы зайти в магазин за продуктами. По дороге в супермаркет его внимание привлек ювелирный отдел, мужчина заметил, что дверца одной из витрин была открыта.

«Он убедился, что продавцы отвлеклись на других клиентов, открыл витрину и похитил ювелирные изделия, после чего сразу покинул торговый центр. Водителю автомобиля он ничего не сообщил о своем поступке и добрался на попутке до Самары, где украшения сдал в ломбард», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту кражи в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит до шести лет лишения свободы.