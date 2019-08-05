В Пензе озвучили дату проведения августовского форума для педагогов

Педагогический форум «Национальный проект «Образование»: от развития личности к процветанию региона» (18+) пройдет в Пензе с 19 по 21 августа.

Как сообщили в пресс-службе регионального минобра, в первый день на форуме представят лучшие педагогические практики по шести направлениям:

— «Современная школа: формирование жизненных ориентиров у детей с ограниченными возможностями здоровья»;

— «Успех каждого ребенка: современная профориентация школьников — новые методы и инструменты»;

— «Цифровая образовательная среда: новый взгляд на образование»;

— «От культурного просвещения детей и молодежи — к культурному нормативу школьников»;

— «Поддержка семей, имеющих детей: Консультационный центр — школа для родителей»;

— «Молодые профессионалы: центр проведения демонстрационного экзамена по программам СПО».

Во второй день будут работать семь экспертных и деловых площадок по направлениям реализации нацпроекта «Образование»: «Современная школа», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей».

Закрытие форума пройдет в киноконцертном зале «Пенза». Для участников и гостей будет представлена выставка, посвященная результатам нацпроекта «Образование» в Пензенской области. На ней можно будет увидеть работы, посвященные 80-летию образования региона. Итоги форума подведут на пленарном заседании.