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Белозерцев призвал поддерживать производство станков в Пензе

5 августа в 15:17 192 просмотра

5 августа на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Иван Белозерцев заявил о необходимости предоставления государственной помощи промышленным и аграрным предприятиям в контексте текущих изменений федеральных программ развития бизнеса.

«В августе в Пензе состоится открытие нового цеха предприятия «СтанкоМашСтрой», нацеленного на расширение линейки производимого металлообрабатывающего оборудования токарной группы и повышение доли его локализации. Этому предприятию нужно помогать посредством его участия в федеральных программах и оказания поддержки в сфере реализации готовой продукции», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев обратил внимание членов правительства области на то, что изменения в сфере предоставления государственной поддержки необходимо отслеживать, их реализация должна быть направлена на развитие бизнеса и промышленной группы, и в сфере сельского хозяйства.

По его словам, необходима кооперация пензенских предприятий по использованию готовой продукции, например, упаковки или строительных материалов, сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ekonomika/175335/

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