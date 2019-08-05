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У водителей такси могут появиться цифровые профили

5 августа в 15:24 208 просмотров
, пассажиры смогут оценивать свои риски, сообщает РИА «Новости».

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В Общественной палате предлагают создать таксистам цифровые профили. Таким образом, пассажиры смогут оценивать свои риски, сообщает РИА «Новости».

По словам члена общественной палаты Елены Суторминой, водителей, которые занимаются нелегальными перевозками больше, чем зарегистрированных.

«Согласно последним аналитическим данным, легально в России работает порядка 700 тысяч водителей, в то время как в теневом секторе сегодня — свыше миллиона. Нас заботит безопасность граждан, которые пользуются этим видом транспорта», — рассказала она.

Согласно данным правительства Москвы за январь этого года, более 40 процентов водителей легального такси в мегаполисе составляют иностранные граждане.

«Водительские удостоверения граждан СНГ невозможно проверить. Это приводит к падению безопасности и качества услуги, к росту количества ДТП с участием такси», — отметила член общественной палаты.

Согласно приведенной статистике, в текущем году количество аварий с такси выросло на 25 процентов, а число погибших — до 15.

Инициативу о создании системы цифровых профилей водителей такси обсудят в августе.


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