У водителей такси могут появиться цифровые профили

По словам члена общественной палаты Елены Суторминой, водителей, которые занимаются нелегальными перевозками больше, чем зарегистрированных.

«Согласно последним аналитическим данным, легально в России работает порядка 700 тысяч водителей, в то время как в теневом секторе сегодня — свыше миллиона. Нас заботит безопасность граждан, которые пользуются этим видом транспорта», — рассказала она.



Согласно данным правительства Москвы за январь этого года, более 40 процентов водителей легального такси в мегаполисе составляют иностранные граждане.

«Водительские удостоверения граждан СНГ невозможно проверить. Это приводит к падению безопасности и качества услуги, к росту количества ДТП с участием такси», — отметила член общественной палаты.

Согласно приведенной статистике, в текущем году количество аварий с такси выросло на 25 процентов, а число погибших — до 15.

Инициативу о создании системы цифровых профилей водителей такси обсудят в августе.