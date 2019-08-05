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В Иссе на пепелище нашли труп мужчины

5 августа в 15:27 194 просмотра
, который унес жизнь мужчины. Следователи проводят проверку.

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Ночью 5 августа в поселке Исса Пензенской области произошел пожар, который унес жизнь мужчины. Следователи проводят проверку.

Огонь в доме на улице Пролетарской заметили соседи, возгорание произошло примерно в час ночи. На место приехали сотрудники МЧС, после тушения пожара в жилой комнате нашли труп. Оказалось, что погиб 37-летний хозяин жилища. Мужчина проживал один.

«При первоначальном осмотре на теле погибшего, кроме следов термического воздействия, повреждений не обнаружено. Чтобы установить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1380051/

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