В Иссе на пепелище нашли труп мужчины

Ночью 5 августа в поселке Исса Пензенской области произошел пожар, который унес жизнь мужчины. Следователи проводят проверку.

Огонь в доме на улице Пролетарской заметили соседи, возгорание произошло примерно в час ночи. На место приехали сотрудники МЧС, после тушения пожара в жилой комнате нашли труп. Оказалось, что погиб 37-летний хозяин жилища. Мужчина проживал один.

«При первоначальном осмотре на теле погибшего, кроме следов термического воздействия, повреждений не обнаружено. Чтобы установить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.