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Жители Колышлея возмущены состоянием дорог в поселке

5 августа в 16:11 194 просмотра

В поселке Колышлей Пензенской области после дождя на дорогах образовались огромные лужи.

Все из-за того, что, по словам местного жителя, ямы должны были засыпать щебнем, однако эта работа так и не была проведена. Возмущенный житель улицы Титова в рассказал о проблеме в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

«К полномочиям органов местного самоуправления относится осуществление контроля за сохранностью автомобильных дорог. Администрация, просим Вас выполнить свои обязанности!» — потребовал сельчанин.

По его словам, щебень, которым собирались засыпать ямы в асфальте, в поселок якобы привезли еще две недели назад.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос в администрацию Колышлейского района, чтобы разобраться в ситуации.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/penza_live

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