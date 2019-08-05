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Пензенец рассказал о «тротуаре для столбов»

5 августа в 16:44 190 просмотров
, на которой он показывает тротуар, который, по его мнению, предназначен не для людей.

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Житель Пензы опубликовал в Сети видеозапись, на которой он показывает тротуар, который, по его мнению, предназначен не для людей.

Ролик мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста пояснил, что тротуары расположены на площади Дружбы, неподалеку от «Глобуса».

«Для кого тротуар? Как можно пройти по нему?» — спросил пензенец.

Пользователи в комментариях предположили, что этот тротуар предназначен для столбов, потому что человек не сможет по нему пройти.

«Как тут идти вообще? Тем более с колясками», — написала Эльвира.

Судя по кадрам, местные жители ходят по траве, они уже протоптали себе тропинку. Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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