Пензенец рассказал о «тротуаре для столбов»

Ролик мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста пояснил, что тротуары расположены на площади Дружбы, неподалеку от «Глобуса».
«Для кого тротуар? Как можно пройти по нему?» — спросил пензенец.
Пользователи в комментариях предположили, что этот тротуар предназначен для столбов, потому что человек не сможет по нему пройти.
«Как тут идти вообще? Тем более с колясками», — написала Эльвира.
Судя по кадрам, местные жители ходят по траве, они уже протоптали себе тропинку. Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.