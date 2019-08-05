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В 100 пензенских квартирах хотят отключить воду за долги

5 августа в 17:02 134 просмотра
 «Горводоканал». Потребителей, накопивших крупные долги за услугу, отключат от холодного водоснабжения.

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К радикальному методу борьбы со злостными неплательщиками пришло руководство ООО «Горводоканал». Потребителей, накопивших крупные долги за услугу, отключат от холодного водоснабжения.

Всего в базе данных находятся около 100 адресов, общая сумма задолженности которых — около 10 миллионов рублей. В этот список попадают жители первого проезда Демьяна Бедного, первого проезда Кольцова,
второго Объединенного проезда, улиц Бурмистрова, Маресьева, Жуковского и многих других, сообщили в пресс-службе организации.

При работе с неплательщиками используются различные методы: разъяснительные беседы, рассылка уведомлений о задолженности и необходимости ее погасить, предложение о заключении соглашения о рассрочке платежа. Однако не все спешат после них погасить долг, поэтому будет применен более радикальный метод — отключение воды.

«В установленном законом порядке получают уведомления о предстоящем ограничении и прекращении услуги водоснабжения. Им предоставляется срок для погашения имеющейся задолженности», — отметила специалист по связям с общественностью ООО «Горводоканал» Мария Асельдерова.


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