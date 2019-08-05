В «ТНС энерго Пенза» появилось голосовое распознавание показаний счетчиков

С начала августа 2019 года в контактном центре компании появилась возможность передачи показаний счетчиков электричества при помощи голосового распознавания. Модуль предназначен для приема показаний частных клиентов.
Теперь, позвонив по телефону (8412) 98−78−48, потребителю достаточно произнести номер своего лицевого счета и так же устно ввести новые показания. При этом клиенту будет предложено подтвердить правильность предназначенных к передаче показаний — система повторит произнесенные пользователем значения.
Вместе с тем, в контактном центре продолжит действовать и привычная система ввода показаний с помощью набора на клавиатуре телефона в тональном режиме.
ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает, что указанные сервисы по номеру (8412) 98−78−48 работают в автоматическом режиме — круглосуточно и без выходных. Без необходимости ожидания ответа оператора также можно проверить баланс лицевого счета, узнать справочную информацию о способах и вариантах оплаты, адресах центров обслуживания клиентов и телефонах аварийной службы.