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В «ТНС энерго Пенза» появилось голосовое распознавание показаний счетчиков

5 августа в 17:05 114 просмотров
 «ТНС энерго Пенза» совершенствует предоставляемые сервисы для повышения их удобства для клиентов.

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» совершенствует предоставляемые сервисы для повышения их удобства для клиентов.

С начала августа 2019 года в контактном центре компании появилась возможность передачи показаний счетчиков электричества при помощи голосового распознавания. Модуль предназначен для приема показаний частных клиентов.

Теперь, позвонив по телефону (8412) 98−78−48, потребителю достаточно произнести номер своего лицевого счета и так же устно ввести новые показания. При этом клиенту будет предложено подтвердить правильность предназначенных к передаче показаний — система повторит произнесенные пользователем значения.

Вместе с тем, в контактном центре продолжит действовать и привычная система ввода показаний с помощью набора на клавиатуре телефона в тональном режиме.

ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает, что указанные сервисы по номеру (8412) 98−78−48 работают в автоматическом режиме — круглосуточно и без выходных. Без необходимости ожидания ответа оператора также можно проверить баланс лицевого счета, узнать справочную информацию о способах и вариантах оплаты, адресах центров обслуживания клиентов и телефонах аварийной службы.


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