Курсы доллара и евро выросли после выходных

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 августа.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 64,6423 руб. до 65,0546 руб., курс евро — с 71,7077 руб. до 72,3732 руб.

Золото будет стоить 3 048,33 рублей за грамм, серебро — 34,48, платина — 1 782,00, палладий — 2 953,27 руб./гр.