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Стало известно, когда в Пензенской области отметят День знаний

5 августа в 17:41 162 просмотра

Руководители муниципальных органов управления образования обсудили на совещании с министром Александром Воронковым подготовку к новому учебному году в Пензенской области.

Торжественные линейки в честь Дня знаний пройдут первого сентября, несмотря на то, что эта дата выпала на воскресенье, сообщили в пресс-службе областного минобра. Для первоклассников состоится урок знакомства со школой, а для старших классов — презентация проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей».

Занятия же начнутся 2 сентября, в понедельник. Александр Воронков подчеркнул, что педагогам необходимо компенсировать работу в выходной день. Министр образования Пензенской области также обратил внимание на то, что сборы денежных средств с родителей строго запрещены.

«Будем жестко следить за этим и каждое обращение, которое поступит к нам, передадим в правоохранительные органы», — отметил он.

Также Александр Воронков сообщил, что в школы начали поступать учебная литература и «дневники школьника Пензенской области», которые нужно раздать ученикам до 1 сентября.

Напомним, ранее обсуждался вариант переноса Дня знаний на 1 сентября, однако он вызвал недовольство среди пензенцев. Губернатор Иван Белозерцев также озвучивал свою точку зрения по данному вопросу.


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