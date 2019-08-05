Жители и гости Вышелея отметили национальный мордовский праздник (видео)

«Живи, село, живи». Национальный мордовский праздник под таким названием прошел в селе Вышелей Городищенского района. Этот населенный пункт в Пензенской области считается исконным для мордвы эрзя. Праздник посвятили возрождению культуры коренного народа. Частушки и песни звучали исключительно на национальном языке, а самой зрелищной частью праздника стал традиционный хоровод.

Исконно русская традиция подносить каравай гостям на празднике в селе Вышелей, пожалуй, стала самой наглядной иллюстрацией того, как тесно переплетаются культуры. И даже самобытным песням на мордовском языке там подыгрывала тульская гармошка, а чай по рецептам прабабушек разливали из обычного самовара. Самая зрелищная часть праздника — хоровод, во время которого его участники в народных костюмах пели мольбу к Богу: об урожае, здоровье и процветании. Призыв «Живи, село, живи», организаторы вынесли в заглавие этой истории об исконном. Емкая и радостная фраза стала названием ежегодного народного гулянья.

Артисты ансамбля «Мордовочка» были одеты в национальные костюмы с головы до ног, но, в отличие от большинства народников, они не шили их: все передается из поколения в поколение.

Традиционны на гулянии и блюда. Самое любимое гостями — своего рода суп по вышелейскому рецепту, когда в растопленный жир добавляют крупные куски говядины, картофеля и лука. Название у кулинарного изыска предельно простое — селянка. Организаторы замечают, что в 2019 году удалось провести праздник на исконных местах проживания мордвы эрзя и мокша: в Бессоновском и Шемышейском районах. Первые поселились в Вышелее еще в Средневековье.

«Сегодня звучали не только гармони и песни, но и колокол в церкви с утра. Это говорит о том, что село живет. Праздник прошел в девятый раз», — рассказала председатель общественной организации местной мордовской эрзяно-мокшанской национальной культурной автономии Пензы Елена Бакалова.

«Всех, в первую очередь, объединяет любовь к малой Родине, и, конечно, понимание, что очень важно передавать молодому поколению нашу культуру и традиции», — сказал заместитель правительства Пензенской области Василий Трохин.

Погрузиться в мордовскую культуру смог и любой желающий житель Пензы. Организаторы пустили в день праздника от областного центра до Вышелея автобусы. Совсем скоро коллективы начнут готовиться к следующему, юбилейному празднику «Живи, село, живи» (0+), сообщает телеканал «Экспресс».