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В Кузнецке ожидают поступления современных автобусов (видео)

5 августа в 19:59 170 просмотров
, направленных на обеспечение безопасности и комфорта участников дорожного движения. В частности, там продолжается модернизация автопарка общественного транспорта, установка светофоров и защитных ограждений. Об этом шла речь на заседании коллегии городской администрации.

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В городе Кузнецке Пензенской области в последние месяцы резко возрос объем средств, направленных на обеспечение безопасности и комфорта участников дорожного движения. В частности, там продолжается модернизация автопарка общественного транспорта, установка светофоров и защитных ограждений. Об этом шла речь на заседании коллегии городской администрации.

В ближайшее время в Кузнецке ожидают поступления современных автобусов. Сейчас новая техника работает полностью на трех маршрутах и частично — на одном. Модернизация автопарка стала одной из главных тем на коллегии в кузнецкой администрации.

«Это выражается в замене и повышении качества подвижного состава. Есть определенные подвижки в плане улучшения организации. Сейчас наша главная задача — подготовить конкурсную документацию по обслуживанию 11 маршрутов», — рассказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

С победителями конкурса будет подписан муниципальный контракт, в котором городские власти планируют прописать более жесткие требования к соблюдению правил перевозок. Немало изменений ожидается и в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Бюджет на реализацию муниципальной программы, в рамках которой приобретают и устанавливают необходимые технические средства, с 2017 года увеличился вдвое. В 2018-м сумма составляет 4 миллиона 200 тысяч рублей. Часть средств уже освоена.

«Выполнено дооборудование светофорного объекта на перекрестке улиц Кирова и Стекловской. Установлена пешеходная секция. Вблизи школ № 4, № 6, № 8, № 14 и гимназии № 9 размещены светофоры «Т-7», — сказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

Кроме того, на одном из пяти перекрестков города, где чаще всего происходят ДТП, планируют установить металлические ограждения, сообщает телеканал «Экспресс».


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