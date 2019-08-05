Директорам пензенских школ пригрозили увольнением за поборы с родителей (видео)

В Пензенской области будут увольнять директоров школ, которые занимаются поборами с родителей. Об этом в ходе оперативного совещания заявил губернатор Иван Белозерцев. Тема была поднята в рамках обсуждения вопроса подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, к началу которого преобразятся 36 школ.

На капитальный ремонт 36 школ из регионального бюджета выделено свыше 140 миллионов рублей. На эти средства заменят кровлю, утеплят фасады зданий. В большинстве учреждений работы находятся на заключительном этапе в Колышлейском, Лунинском, Кузнецком, Пензенском, Шемышейском районах они уже полностью завершены. Однако, как выяснилось в ходе оперативного совещания, на ряде объектов строители отстали от графика.

«Разговаривали с собственниками, они обещали ускориться. В основном, это связано с отсутствием рабочей силы. То есть подрядчики взяли много работы, и теперь по мере закрытия одних объектов, они направляют людей на другие», — рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Иван Белозерцев потребовал штрафовать недобросовестных подрядчиков, которые отстают от намеченного срока проведения работ. Важно успеть сдать все объекты до 1 сентября, чтобы не сорвать начало учебного года.

Жесткий контроль необходим и к руководителям образовательных учреждений, которые занимаются поборами с родителями. Недавно поступили сигналы о таких случаях в Пензе и Бессоновском районе.

«Поборов не должно быть. По каждому сигналу — выезд на место, расследование. Если это подтвердится, директор, а за этим он стоит, должен освободить занимаемую должность», — сказал глава региона.

По мнению губернатора, все пожертвования в образовательных учреждениях должны проводиться в добровольном порядке. Зампред областного правительства Олег Ягов и министр образования Александр Воронков лично займутся каждым подобным тревожным случаем, сообщает телеканал «Экспресс».