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В Пензе впервые прошла акция «Ночь в зоопарке» (видео)

5 августа в 20:18 138 просмотров

У пензенцев появилась возможность понаблюдать за дикими животными в сумеречное время. В минувшие выходные двери местного зоопарка были открыты до 11 часов вечера. Такую акцию руководство учреждения решило провести впервые за его историю.

Желающих поучаствовать в квесте было столько, что зебре-аниматору пришлось вести отбор с закрытыми глазами, а ребятишкам надеяться на удачу. Участники прошли несколько игровых дистанций и даже подоили козу. Нескучно было и взрослым: зрелищное огненное шоу, интерактивная насыщенная программа и живая фортепианная музыка, насладиться всем этим можно было в рамках акции «Ночь в зоопарке».

«Такие акции проходят в других зоопарках, в некоторых — уже по восемь лет. У нас ни разу такого не было, мы решили попробовать, чтобы узнать, понравится ли людям. Сразу могу успокоить зоозащитников, ни одно животное не пострадало, у каждого есть укромное место, если ему надоедают посетители. Кто-то не ушел, значит, им было интересно. Многие хищники вышли, которые днем спят», — рассказал директор пензенского зоопарка Андрей Воскресенский.

Во время ночной прогулки среди вольеров каждый отыскивал притаившихся в сумерках хищников, желал спокойной ночи лебедям и приветствовал белого медведя.

Двери пензенского зоопарка были открыты до 23:00. К акции присоединились около 2000 человек. Хоть необычное мероприятие и было организовано впервые за 38 лет, теперь в планах — проводить его ежегодно, сообщает телеканал «Экспресс».


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