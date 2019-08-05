Непогода. В Пензе неделю будут лить дожди (видео)

Упавшие деревья, глубокие лужи и затопленные пешеходные переходы. На картину 5 августа в Пензе свое влияние оказала непогода. Большую часть дня в городе шел дождь, причем скорость ветра достигала 19 метров в секунду.

К счастью, пострадавших нет. Возле дома № 27 по улице Мира старый клен не выдержал натиска ветра и рухнул прямо на землю. Ветками слегка задело синий Matiz, но обошлось без критических повреждений. Не повезло собственнику серебристого Nissan на улице Гоголя, нанесенный ущерб еще предстоит оценить. Другие автомобили, оставленные владельцами под деревьями, пока не утихнет ветер, тоже рискуют пострадать от падения массивных стволов.

Еще больше неудобств непогода доставила пешеходам. Во-первых, стало намного труднее перейти дорогу по переходу. Во-вторых, под водой оказались целые тротуары.

«Хорошо, что зонт взяла. Сына приходила навестить, посидела, а теперь никак не пройду. Пусть идет дождь, осень скоро», — сказала жительница Пензы Раиса Фирсанова.

Тот, кто заранее узнавал прогноз, с утра прихватил с собой зонт и переобулся в резиновые сапоги. Офисные работники, чтобы не терять клиентов, поставили перед входом поддоны. На улицах, где недавно обновили асфальт, чувствуется нехватка ливневок.

Конкретный пример — колодец на дороге на улице Суворова. Он совсем не пропускает влагу, а сам утонул в дождевой воде, которая скользит поверх него и образует огромные лужи в первой попавшейся низине.

Восстановить работу городской системы канализации спешат специалисты муниципального предприятия «Пензадормост». На самых сложных участках работают ассенизационные машины. Как всегда во время дождей срочная откачка воды требуется на улице Чаадаева.

«Здесь — огромное скопление воды. Эта территория расположена рядом с общественной остановкой, и нам необходимо все убрать. Закачиваем жидкость в автомобиль и потом сливаем ее в ближайший люк», — рассказал водитель МУП «Пензадормост» Рамиз Бибяков.

Совпадение или нет, но ассенизаторы уехали с места сразу вслед за съемочной группой телеканала «Экспресс». Возможно, было получено сообщение о новом подтопленном участке. Во всяком случае, работы им хватит до конца недели: синоптики сообщают о дождях на протяжении ближайших семи дней, сообщает телеканал «Экспресс».