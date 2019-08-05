Квартиры в десяти пензенских многоэтажках затопило во время капремонта (видео)

Последствием сильного ветра и ливня, которые обрушились на регион в ночь на 5 августа, стал ущерб в несколько миллионов рублей, который понесли жители верхних этажей в многоквартирных домах Пензы. В десяти строениях, где сейчас проводят капитальный ремонт крыш, затопило квартиры. Причины протечек уже устраняют, однако в Региональный фонд капремонта продолжают поступать звонки с жалобами от жителей.

Вода не просто капала в ведра и на пол, а непрерывно лилась с потолка прямо из светильников. С коммунальной проблемой такого масштаба Анастасия Ивановна не сталкивалась ни разу за 60 лет жизни в своей квартире. Не по-летнему сильный дождь с ночи 5 августа заставил 82-летнюю пенсионерку побегать с тазами и ведрами.

«Ведра приходится менять каждые пять-десять минут, всю ночь караулили», — рассказала она.

Емкости для стекающей с потолка воды расставлены по всей квартире. От потопа пострадали все комнаты. Обои отклеились, мебель и ковры промокли насквозь. Упала, не выдержав сырости, люстра в спальне, чудом не став причиной трагедии, а вот соседке Анастасии Ивановны повезло меньше. У нее в квартире обрушился потолок.

Коммунальная авария затронула практически всех жителей второго этажа дома № 48 по улице Краснова. Около месяца назад у двухэтажки по программе капитального ремонта начали менять крышу. Однако успели только снять старый шифер и натянуть укрывной материал, который не выдержал напора стихии.

Съемочная группа телеканала «Экспресс» застала рабочих на месте и во время ливня, правда они не захотели попасть в объектив камеры.

По словам жителей, они обратились с жалобой в управляющую компанию — «МУП Первомайского района». Там приняли их заявление и сказали ждать приезда специальной комиссии. Съемочная группа решила уточнить, сколько придется ждать, однако никого из специалистов управляйки в рабочее время на месте не оказалось. Пустым оказался и кабинет директора, а на вопрос, как можно его найти, никто не ответил.

Ответы дали в Региональном фонде капитального ремонта. По их данным, судьбу жителей дома на улице Краснова, 48 разделили собственники квартир еще десяти многоэтажек Пензы, где проводят ремонт крыш. Сейчас капитальный ремонт кровли идет по 76 адресам. По словам руководителя ведомства, причину затоплений должны устранить в течение суток, а на ликвидацию протечек понадобится больше времени.

«Со стороны фонда мы приняли решение закупить укрывной материал. Там, где будет необходимо, будем из своих средств закрывать, чтобы избежать протечек. Если это уже произошло, квартира затоплена, либо подъезды, нужно обращаться в фонд капитального ремонта», — сказала руководитель Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области Наталья Моисеева.

Специалисты начали составлять акты в адрес подрядчиков о возмещении ущерба. Жителей уверяют, что работы примут только тогда, когда собственникам будет возмещен весь причиненный ущерб.

Пострадавших в результате капитального ремонта просят обращаться в региональный фонд по телефонам: 8−800−700−86−06, 21−06−93, 21−06−97, сообщает телеканал «Экспресс».