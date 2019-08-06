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Пензенцы показали чудесное преображение котенка с жуткими ранами

6 августа в 10:12 346 просмотров
«Рука помощи бездомным животным» смогли буквально собрать по кусочкам крошечного котенка, который попал в движок автомобиля.

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Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» смогли буквально собрать по кусочкам крошечного котенка, который попал в движок автомобиля.

«Когда очень хочешь жить, готов пройти сквозь любые испытания, терпеть боль и многочисленные обработки. Наша маленькая Винни знает об этом не понаслышке. Эта крошка сильнее нас вместе взятых, она преодолела страшную физическую боль, ни разу не была в отчаянии, не впала в депрессию, как любим это делать мы, люди. Нет, Винни с первого дня вела себя, как обычный маленький игривый котенок.

Когда очень хочешь жить, все трудности делают нас сильнее, заставляя весь мир помочь нам в преодолении сложившихся преград. Для того, чтобы Винни выжила, постаралось множество людей, начиная от врача, директора фонда, заканчивая каждым из вас, ведь именно благодаря вашей помощи мы смогли спасти кошечку», — написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Они подчеркнули, что малышка сильно изменилась, подросла, окрепла и уже готова искать любящих хозяев, которые не будут обращать внимание на ее криво растущую шерстку и шрамы, а будут любить ее такой, какая она есть. Узнать о том, как помочь Винни или стать ее хозяином, можно здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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