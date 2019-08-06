«Поручитель» уменьшил проценты по кредитам для пензенским бизнесменов

С 2019 года максимальная сумма микрозайма для малого и среднего бизнеса из собственных средств фонда увеличена до 5 млн рублей. Процентная ставка с 29 июля снизилась на 25 базисных пунктов и составляет 7,25%, сообщили в пресс-центре облправительства.

За семь месяцев фонд выдал 43 микрозайма на сумму 115 миллионов рублей. Благодаря увеличению уставного капитала, объем выдач к аналогичному периоду прошлого года вырос на 53%. Наибольший удельный вес микрозаймов составляют проекты по производству.

В рамках нацпроекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовой поддержке» фонд выдаст до конца года еще 85 микрозаймов. Этот показатель в два раза превышает объем сделок, заключенных в первом полугодии.

«В целом, вы — на правильном пути, есть неплохие результаты. Работайте над качеством выданных поручительств. Возврат средств тех, за кого вы поручаетесь, в банки — это важнейший показатель вашей работы», — отметил губернатор.

Иван Белозерцев поручил ответственным ведомствам правительства Пензенской области взять на контроль случаи невозврата средств субъектами предпринимательства, получившими поручительства от фонда.

«По каждому невозвращенному кредиту и поручительству должно проводиться расследование с привлечением правоохранительных органов», — сказал он.