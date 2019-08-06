Не пропустивших «скорую» водителей могут лишить прав

В России 6 августа вступил в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дороге к пациентам и воспрепятствование работе медиков, сообщает РИА Новости.

Теперь тем, кто не пропустит «скорую» с включенным звуковым сигналом и проблесковым маячком, грозит штраф — до 5000 рублей, либо лишение прав от трех месяцев до одного года. Кроме того, водителя могут лишить свободы на срок до двух лет, либо обязать оплатить штраф — до 80 тыс. рублей, если автолюбитель воспрепятствовал деятельности медработников, что повлекло тяжкий вред здоровью пациента. Если же такие действия привели к его гибели, то водителю может грозить до четырех лет тюремного заключения.

Штраф от 4000 до 5000 рублей будет назначен, если противоправные действия не отразились на здоровье пациента.

Напомним, президент Владимир Путин 27 июля подписал закон, согласно которому водители, не пропустившие машины экстренных служб с мигалками, будут строго наказаны. Раньше наказание предусматривало штраф до 500 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.