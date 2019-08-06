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В Пензе должники за теплоэнергию могут остаться без отопления

6 августа в 10:59 194 просмотра

Из-за крупных задолженностей за теплоэнергию у ряда организаций Пензы могут возникнуть сложности с получением паспортов готовности к зиме.

По информации пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», самая большая задолженность в настоящее время — у компании МКП «Теплоснабжение г. Пензы», она составляет 1 миллиард 367 миллионов 84 тысячи 240 рублей. На втором месте по величине долга — АО «Пензтеплоснабжение», 35 миллионов 833 тысяч 962 рубля. Третьим в списке стало управление образования города Пензы, накопившее за прошлый отопительный период 20 миллионов 71 тысячу 111 рублей долга. Также внимание энергосбытовой компании привлекли неоплаченные счета ООО МУП Ленинского района. Они приблизились к сумме 15 миллионов 558 тысяч 884 рубля.

Общая задолженность перечисленных организаций достигла полутора миллиардов рублей.

Согласно действующему законодательству, рекомендации к получению паспортов готовности к зиме будут выданы только клиентам, которые выполнили все мероприятия по технической готовности объектов к холодам и оплатили долги. Чтобы не ставить под удар подготовку инфраструктуры города к зиме, руководителям рекомендуют погасить задолженность.


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