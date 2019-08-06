На ул. Суворова спецслужбы оцепили пассажирский автобус

Около 11 часов утра пензячка проходила мимо остановки «Шевченко» и заметила пустой автобус № 82с. На место съехались экстренные службы, людей не подпускали к транспортному средству.
В пресс-службе регионального управления Росгвардии пояснили, что произошло.
«Внутри автобуса был обнаружен бесхозный пакет. Наши взрывотехники выдвинулись туда, все проверили», — сообщил руководитель группы информации и общественных связей управления Денис Кострюков.
К счастью, тревога оказалась ложной. Уже через несколько минут автобус отправился по маршруту.