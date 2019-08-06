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На ул. Суворова спецслужбы оцепили пассажирский автобус

6 августа в 11:05 346 просмотров
«Пенза-Пресс» прислала в редакцию фотографии, сделанные на улице Суворова.

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Читательница информагентства «Пенза-Пресс» прислала в редакцию фотографии, сделанные на улице Суворова.

Около 11 часов утра пензячка проходила мимо остановки «Шевченко» и заметила пустой автобус № 82с. На место съехались экстренные службы, людей не подпускали к транспортному средству.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии пояснили, что произошло.

«Внутри автобуса был обнаружен бесхозный пакет. Наши взрывотехники выдвинулись туда, все проверили», — сообщил руководитель группы информации и общественных связей управления Денис Кострюков.

К счастью, тревога оказалась ложной. Уже через несколько минут автобус отправился по маршруту.

Фотография: фото Марии Семенычевой

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