Пензенцев призывают помочь в борьбе с наркотиками

Основная задача акции — выявить места, где собираются наркоманы, точки распространения запрещенных веществ, в том числе — бесконтактным способом, сообщили в пресс-центре облправительства.
Кроме того, в рамках акции состоятся мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и на противодействие наркоугрозе.
Всех жителей региона призывают не быть равнодушными. Рассказать информацию о распространении наркотиков, людях, причастных к этому, а также задать интересующие вопросы можно по круглосуточному телефону: 8 (8412) 523−523.