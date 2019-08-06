Пензенцев призывают помочь в борьбе с наркотиками

С 12 августа по 9 сентября в Пензенской области пройдет акция «Сурский край — без наркотиков!» (0+).

Основная задача акции — выявить места, где собираются наркоманы, точки распространения запрещенных веществ, в том числе — бесконтактным способом, сообщили в пресс-центре облправительства.

Кроме того, в рамках акции состоятся мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и на противодействие наркоугрозе.

Всех жителей региона призывают не быть равнодушными. Рассказать информацию о распространении наркотиков, людях, причастных к этому, а также задать интересующие вопросы можно по круглосуточному телефону: 8 (8412) 523−523.