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В Пензе изменили место проведения Дня физкультурника

6 августа в 11:52 138 просмотров
(0+), посвященную Дню физкультурника перенесут с Олимпийской аллеи в другое место.

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В Пензе из-за погоды городскую спортивно-массовую акцию (0+), посвященную Дню физкультурника перенесут с Олимпийской аллеи в другое место.

В пресс-службе мэрии уточнили, что мероприятие состоится 10 августа в 10.00 во дворце спорта «Рубин».

В рамках праздника пройдет награждение пензенцев, которые внесли весомый вклад в развитие, пропаганду и популяризацию физической культуры и спорта, привлечение населения к ведению здорового образа жизни, а также вручение знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Во дворце спорта «Рубин» будут работать спортивные сектора для всех желающих по следующим направлениям:

— «ГТО» — апробация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

— «Электронный лабиринт» — сектор с элементами спортивного ориентирования;

— «Веселые старты» — детские игровые площадки для детей и родителей;

— сектора настольного тенниса и дартса.

В конце мероприятия пензенцы смогут получить подарки.


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