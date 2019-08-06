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В Пензе увеличивают количество мест в детсадах

6 августа в 11:54 134 просмотра
«Демография» в Пензе планируется ввести в эксплуатацию корпус № 2 детсада на 175 мест по ул. Макаренко.

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В рамках реализации нацпроекта «Демография» в Пензе планируется ввести в эксплуатацию корпус № 2 детсада на 175 мест по ул. Макаренко.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в корпусе предусмотрено, в том числе, 60 мест для самых маленьких. Кроме того, в план закупок внесен корпус на ул. Антонова, повторно пройдут торги на объект по ул. Депутатской. Готовятся документы для конкурса на поиск подрядной организации, которая будет возводить пристрои на улицах Измайлова и Набережной реки Мойки.

Также предстоит провести капитальный ремонт пяти ясельных групп детских садов №№ 17, 120, 143, 145 и 149.

«Нацпроект «Демография» дает возможность женщинам планировать свою жизнь, быть востребованными в профессиональным плане и самореализовываться», — отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев.


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