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В Нижнем Ломове после пожара в квартире нашли труп

6 августа в 12:11 102 просмотра

В Нижнеломовском районе Пензенской области следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в пожаре.

Квартира в доме по улице Толстого в Нижнем Ломове загорелась около четырех часов дня 5 августа. Об этом пожарным сообщили соседи. Когда огонь потушили, в помещении нашли тело 50-летнего хозяина жилища.

«По имеющейся информации, он проживал один, злоупотреблял спиртным. Предварительно установлено, что пожар мог возникнуть из-за непотушенной сигареты», — рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Судмедэксперты выясняют точные причины смерти мужчины. При первоначальном осмотре на нем обнаружили только следы термического воздействия.

По результатам проверки следователей будет принято процессуальное решение.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1380274/

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