В Нижнем Ломове после пожара в квартире нашли труп

В Нижнеломовском районе Пензенской области следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в пожаре.

Квартира в доме по улице Толстого в Нижнем Ломове загорелась около четырех часов дня 5 августа. Об этом пожарным сообщили соседи. Когда огонь потушили, в помещении нашли тело 50-летнего хозяина жилища.

«По имеющейся информации, он проживал один, злоупотреблял спиртным. Предварительно установлено, что пожар мог возникнуть из-за непотушенной сигареты», — рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Судмедэксперты выясняют точные причины смерти мужчины. При первоначальном осмотре на нем обнаружили только следы термического воздействия.

По результатам проверки следователей будет принято процессуальное решение.