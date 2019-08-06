В Нижнем Ломове после пожара в квартире нашли труп

Квартира в доме по улице Толстого в Нижнем Ломове загорелась около четырех часов дня 5 августа. Об этом пожарным сообщили соседи. Когда огонь потушили, в помещении нашли тело 50-летнего хозяина жилища.
«По имеющейся информации, он проживал один, злоупотреблял спиртным. Предварительно установлено, что пожар мог возникнуть из-за непотушенной сигареты», — рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
Судмедэксперты выясняют точные причины смерти мужчины. При первоначальном осмотре на нем обнаружили только следы термического воздействия.
По результатам проверки следователей будет принято процессуальное решение.