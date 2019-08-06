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В Нижнем Ломове девушка погибла от руки ревнивого возлюбленного — СКР

6 августа в 12:24 100 просмотров

32-летнего жителя города Нижний Ломов Пензенской области обвиняют в убийстве возлюбленной.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в ночь на 28 июля мужчина поссорился со своей 24-летней возлюбленной на почве ревности. В порыве ярости он несколько раз вонзил в девушку нож. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, а сельчанин сбежал.

1 августа мужчину задержали полицейские. Его заключили под стражу. В пресс-службе добавили, что во время допроса обвиняемый утверждал, что девушка первая взяла в руку нож, а он якобы разозлился, отобрал острый предмет и вонзил в нее.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1380271/

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