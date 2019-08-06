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Пензенцы могут стать претендентами на премию за добрые дела

6 августа в 12:35 56 просмотров
(16+) пензенцев приглашает общероссийская молодежная общественная организация «МИР» («Молодежь-Инициатива-Развитие»).

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К участию в ежегодном конкурсе (16+) пензенцев приглашает общероссийская молодежная общественная организация «МИР» («Молодежь-Инициатива-Развитие»).

По данным пресс-центра областного правительства, премия МИРа присуждается в восьми номинациях. Победителей в номинации «Добрые новости» награждают за освещение добрых дел российских граждан. «Доброй организацией года» могут стать лидеры или активисты благотворительных и общественных объединений. Премия «Здравая инициатива» вручается активистам за проекты, связанные с улучшением здоровья и качества жизни. Номинация «#Вопреки» создана для людей с ограничениями по физическому здоровью, которые ведут активную деятельность на благо общества.

За реализацию проектов, связанных с защитой экологии страны, вручается премия «Экологическая ответственность». «Добрым коллективом» сможет стать команда, осуществляющая корпоративное волонтерство, а получить премию в номинации «Подвиг» — люди, совершающие благородные поступки. По итогам голосования в Сети присуждается «Народная премия».

Торжественная церемония вручения премий за добрые дела пройдет в ноябре этого года в Санкт-Петербурге. Подать заявку на участие и ознакомиться с положениями конкурса можно на сайте.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/сердце-лист-веревка-роса-узел-4355253/

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