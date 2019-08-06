В Сердобске открыли крупный завод по выращиванию шампиньонов
Жителей нескольких сел и пензенских улиц предупредили об отключении газа
Земский доктор. Пензячка рассказала, почему решила поехать работать в село
Оперативное совещание губернатора Пензенской области 5 августа
Наши новости
В Пензе увеличивают количество мест в детсадах
В Пензе впервые прошла акция «Ночь в зоопарке»
Директорам пензенских школ пригрозили увольнением за поборы с родителей
Жители и гости Вышелея отметили национальный мордовский праздник
Стало известно, когда в Пензенской области отметят День знаний
В Пензе озвучили дату проведения августовского форума для педагогов
Пензячка Яна Лукьянец поделилась впечатлениями от конкурса «Мисс Волга»
Пензячка вошла в число самых красивых участниц конкурса «Мисс Волга»
Пензу посетил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий
На «Экспрессе» стартует новое кулинарное шоу «Мой друг — повар»

Лидин призвал скорректировать программы отдыха в лагерях из-за погоды

6 августа в 12:48 50 просмотров

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поручил обобщить информацию по итогам инспекционных поездок депутатов в детские лагеря региона и контролировать занятость ребят в период похолодания.

«Погода вносит изменения в летнюю кампанию. Требуется корректировка программ отдыха и оздоровления детей, их занятости и дополнительного образования. Необходимо обеспечить полезную и содержательную деятельность ребят. Депутаты должны контролировать организацию досуга и условия пребывания детей. В центре внимания — вопросы обеспечения питания, медобслуживания и охраны в детских лагерях», — цитирует слова Валерия Лидина пресс-служба областного парламента.

В настоящее время в регионе открыты 22 лагеря, в которых отдыхает 3 573 ребенка. Всего планируется, что в летний период отдохнут и поправят здоровье 77 812 детей.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...