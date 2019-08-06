В Пензе 111 детских площадок нуждаются в ремонте

В итоге из 865 объектов, установленных по наказам избирателей, 754 находятся в исправном состоянии. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook мэр Виктор Кувайцев.

«Те площадки, которые не находятся на балансе управляющих организаций, будем восстанавливать за счет городского бюджета. Где-то нужно отремонтировать игровые элементы, в других дворах — полностью заменить конструкции. В любом случае, речь идет о безопасности наших детей», — написал он.

Ранее мы писали, что к Виктору Кувайцеву обратилась уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова с просьбой обеспечить безопасность детей на игровой площадке на ул. Кронштадской.