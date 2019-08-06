В Пензенской области будут активнее развивать инклюзивную среду
ПСБ банк организовал бизнес-завтрак для застройщиков и риелторов в Пензе
Земский доктор. Пензячка рассказала, почему решила поехать работать в село
Оперативное совещание губернатора Пензенской области 5 августа
Наши новости
В Заре отремонтируют дома с дефектами
ПСБ банк организовал бизнес-завтрак для застройщиков и риелторов в Пензе
В Пензе отреставрировали роскошную раму известной картины
В Пензенской области реализуют проект по снижению ипотечной ставки
Пензенцы спасают ласкового котика с бездонными глазками
В Пензенской области цены на ряд продуктов — самые низкие в ПФО
Пензенцы могут стать претендентами на премию за добрые дела
Пензенцев призывают помочь в борьбе с наркотиками
Пензенскую компанию оштрафовали за качество питьевой воды
«Ростелеком» отправит победителей турнира по информбезопасности в Сочи

В Пензе 111 детских площадок нуждаются в ремонте

6 августа в 13:12 202 просмотра

Специалисты администраций районов Пензы осмотрели детские игровые площадки города.

В итоге из 865 объектов, установленных по наказам избирателей, 754 находятся в исправном состоянии. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook мэр Виктор Кувайцев.

«Те площадки, которые не находятся на балансе управляющих организаций, будем восстанавливать за счет городского бюджета. Где-то нужно отремонтировать игровые элементы, в других дворах — полностью заменить конструкции. В любом случае, речь идет о безопасности наших детей», — написал он.

Ранее мы писали, что к Виктору Кувайцеву обратилась уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова с просьбой обеспечить безопасность детей на игровой площадке на ул. Кронштадской.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/VNKuvaitsev

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...