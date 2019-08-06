В России не будут увеличивать возраст продажи алкоголя

Специалисты Минэконоразвития считают, что поднимать возрастной порог продажи крепкого алкоголя до 21 года — необоснованно и финансово невыгодно.

В ведомстве не нашли подтверждения тому, что разная крепость напитков оказывает разный вред, сообщает «Газета.ru».

Отмечается, что запрет только вызовет рост потребления суррогата, что может привести к тяжелым последствиям. Кроме того, магазинам придется ставить дополнительное программное обеспечение, которое сможет определять крепость напитка на кассе. Отмечается, что крупным сетям это обойдется в миллионы рублей.

Напомним, об увеличении возраста ранее сообщал Минздрав: там считают, что крепкие напитки наносят вред организму, который окончательно формируется как раз к 21 году.