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В Пензе вскрыли два автомобиля — соцсети

6 августа в 13:49 224 просмотра
, а у другого вытащили магнитолу.

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Два пензенских автолюбителя сообщили в соцсети о взломе машин. У одного водителя ничего не украли, а у другого вытащили магнитолу.

Оба инцидента, по словам очевидцев, произошли в микрорайоне Арбеково в ночь с 5 на 6 августа. Первым в группу соцсети «ВКонтакте» написал владелец автомобиля, припаркованного на проспекте Строителей, 78.

«Была вскрыта машина, ничего не украли, наверное, спугнули. Будьте внимательнее», — предостерег он пензенцев.

Второму водителю повезло меньше. Его автомобиль марки ВАЗ 2114 обокрали.

«Вытащили всю музыку. Адрес: ул. Бородина, 7. Возможно, кто-то что-то видел, большая просьба отписаться в личные сообщения», — написал автолюбитель.

Официальной информации по данным фактам нет.

Фотография: Скриншоты - https://vk.com/sova_penza

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