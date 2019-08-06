Два пензенских автолюбителя сообщили в соцсети о взломе машин. У одного водителя ничего не украли, а у другого вытащили магнитолу.

Оба инцидента, по словам очевидцев, произошли в микрорайоне Арбеково в ночь с 5 на 6 августа. Первым в группу соцсети «ВКонтакте» написал владелец автомобиля, припаркованного на проспекте Строителей, 78.

«Была вскрыта машина, ничего не украли, наверное, спугнули. Будьте внимательнее», — предостерег он пензенцев.

Второму водителю повезло меньше. Его автомобиль марки ВАЗ 2114 обокрали.

«Вытащили всю музыку. Адрес: ул. Бородина, 7. Возможно, кто-то что-то видел, большая просьба отписаться в личные сообщения», — написал автолюбитель.

Официальной информации по данным фактам нет.