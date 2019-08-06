По данным Пензастата, в области отмечаются самые низкие цены на хлеб, молоко, масло и овощи в Приволжском федеральном округе.

Так, килограмм мороженой неразделанной рыбы стоит 133,02 руб., масла сливочного — 456,25 руб., капусты — 20,38 руб. Эти цены являются одними из самых низких, регион уступает только Саратовской области и Республике Мордовия.

Минимальные цены зафиксированы на молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5%-3,2% - 61,34 руб. за 1 литр, на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов, цена за 1 кг продукции — 39,16 рублей, сообщили в пресс-центре облправительства.

Также в области самый дешевый в округе рис — 50,73 руб. за 1 килограмм, морковь — 40,65 руб. за килограмм.

Максимальных цен на потребительские товары в Пензенской области не зафиксировано, отметили в пресс-центре.