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В Пензенской области цены на ряд продуктов — самые низкие в ПФО

6 августа в 13:43 212 просмотров
, в области отмечаются самые низкие цены на хлеб, молоко, масло и овощи в Приволжском федеральном округе.

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По данным Пензастата, в области отмечаются самые низкие цены на хлеб, молоко, масло и овощи в Приволжском федеральном округе.

Так, килограмм мороженой неразделанной рыбы стоит 133,02 руб., масла сливочного — 456,25 руб., капусты — 20,38 руб. Эти цены являются одними из самых низких, регион уступает только Саратовской области и Республике Мордовия.

Минимальные цены зафиксированы на молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5%-3,2% - 61,34 руб. за 1 литр, на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов, цена за 1 кг продукции — 39,16 рублей, сообщили в пресс-центре облправительства.

Также в области самый дешевый в округе рис — 50,73 руб. за 1 килограмм, морковь — 40,65 руб. за килограмм.

Максимальных цен на потребительские товары в Пензенской области не зафиксировано, отметили в пресс-центре.


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