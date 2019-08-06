Пензенцы спасают ласкового котика с бездонными глазками

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о котике, который терпеливо выносит лечение, мурлыкая волонтерам в благодарность.

«Усатый Майор пушистых войск готов похвастаться своими успехами в победе над болезнью! Мальчишка попал к нам с травмой таза и проблемами дефекации, но это осталось в прошлом. Спустя пару месяцев лечения и реабилитации он здоров, свеж и прекрасен.

Отличительной чертой Майора является любвеобильность, мурлыканье и целовашки. Даже когда он болел, лежал под капельницами, то благодарно пел песни без остановки. Это дорогого стоит в отряде кошачьих, уж поверьте нам на слово», — рассказали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Теперь котика ждет кастрация, вакцинация и поиск любящих хозяев, которым он будет петь свои песенки. Подробнее о пушистике можно узнать здесь.