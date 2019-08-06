В Пензенской области будут активнее развивать инклюзивную среду
ПСБ банк организовал бизнес-завтрак для застройщиков и риелторов в Пензе
Земский доктор. Пензячка рассказала, почему решила поехать работать в село
Оперативное совещание губернатора Пензенской области 5 августа
Наши новости
В Заре отремонтируют дома с дефектами
ПСБ банк организовал бизнес-завтрак для застройщиков и риелторов в Пензе
В Пензе отреставрировали роскошную раму известной картины
В Пензенской области реализуют проект по снижению ипотечной ставки
В Пензенской области цены на ряд продуктов — самые низкие в ПФО
В Пензе 111 детских площадок нуждаются в ремонте
Пензенцы могут стать претендентами на премию за добрые дела
Пензенцев призывают помочь в борьбе с наркотиками
Пензенскую компанию оштрафовали за качество питьевой воды
«Ростелеком» отправит победителей турнира по информбезопасности в Сочи

Пензенцы спасают ласкового котика с бездонными глазками

6 августа в 13:53 242 просмотра
«Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о котике, который терпеливо выносит лечение, мурлыкая волонтерам в благодарность.

" data-title="Пензенцы спасают ласкового котика с бездонными глазками — Пенза-пресс, рунет за день">

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о котике, который терпеливо выносит лечение, мурлыкая волонтерам в благодарность.

«Усатый Майор пушистых войск готов похвастаться своими успехами в победе над болезнью! Мальчишка попал к нам с травмой таза и проблемами дефекации, но это осталось в прошлом. Спустя пару месяцев лечения и реабилитации он здоров, свеж и прекрасен.

Отличительной чертой Майора является любвеобильность, мурлыканье и целовашки. Даже когда он болел, лежал под капельницами, то благодарно пел песни без остановки. Это дорогого стоит в отряде кошачьих, уж поверьте нам на слово», — рассказали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Теперь котика ждет кастрация, вакцинация и поиск любящих хозяев, которым он будет петь свои песенки. Подробнее о пушистике можно узнать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...