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«Дамате» выступила спонсором пензенского боксерского турнира

6 августа в 14:01 166 просмотров
«Дамате» стала спонсором регионального турнира по боксу, который прошел в поселке Колышлей Пензенской области.

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Группа компаний «Дамате» стала спонсором регионального турнира по боксу, который прошел в поселке Колышлей Пензенской области.

В соревнованиях, посвященных памяти первого командующего воздушно-десантными войсками и дважды Героя Советского Союза Василия Глазунова, приняли участие более 60 ребят из спортшкол и секций из восьми районов Пензенской области, гостями стали около тысячи человек. Турнир прошел на родине Глазунова — в поселке Колышлей.

За звание сильнейшего боролись боксеры разных весовых категорий от десяти лет и старше. Детская секция была самой многочисленной. Сначала спортсмены прошли взвешивание и приняли участие в жеребьевке, после чего смогли продемонстрировать свое мастерство в поединках на ринге. Победителя выявляли в каждом турнире из трех раундов по минуте каждый.

Мероприятие спонсировала компания «Дамате», которая предоставила лидерам и участникам соревнования кубки, медали, памятные подарки и сувениры, а также угостила всех своей продукцией. Кроме того, в перерывах проходила дегустация колбасных изделий торговой марки «Индилайт».

Коллектив и руководство компании поздравляет участников турнира с высокими результатами в состязаниях и желает дальнейших спортивных побед. Отметим, что «Дамате» уделяет большое внимание благотворительной и спонсорской деятельности, поддерживая и региональные, и крупные проекты федерального значения.

Напомним, что с начала 2019 года «Дамате» является постоянным спонсором подростковой секции по дартсу в Колышлейском районе. Также в текущем году компания выступила одним из партнеров благотворительного проекта Марии Львовой-Беловой «Новые берега». В строительство домов в арт-поместье для молодых инвалидов и бывших воспитанников детских домов было вложено 27 млн рублей.

Фотография: фото предоставлено ГК "Дамате"

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