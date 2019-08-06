Белозерцев отреагировал на жалобы пензенцев о текущих крышах

Жители Пензы обратились в Instagram к губернатору Ивану Белозерцеву со своими проблемами. Глава региона откликнулся на сообщения.

Комментарии пензенские пользователи оставили под постом Ивана Белозерцева о дождливой погоде. Горожан волнуют протекающие крыши в домах, где проходит капитальный ремонт.

«По ул. Ударной, 37 - капремонт крыши, ее сняли, а новую еще не поставили. Нас заливает, потолки протекли, техника пострадала. Кто за такое разгильдяйство будет отвечать?» — написала подписчица под ником kaluzhnikovaolga.

«Привет — от крыши с капремонтом по ул. Баумана 40а! Тоже сверху донизу — в воде», — сообщила еще одна пользовательница Сети nata.chernetsova.

Иван Белозерцев предложил женщинам оставить свои контакты в директе.

«Представители фонда капремонта завтра выйдут на место, подрядчик на время ремонта перекроет участки, чтобы жители не терпели никаких неудобств», — ответил губернатор вечером 5 августа.