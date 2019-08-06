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В Городищенском районе в ДТП с фурой погиб мужчина

6 августа в 14:47 288 просмотров

В Городищенском районе Пензенской области утром 6 августа столкнулись легковушка и фура. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили страшные подробности аварии.

По предварительным данным, ДТП произошло в 7.15 на четвертом километре дороги «Мордовский Ишим-Сурск». Участниками аварии стали автомобиль ВАЗ-2110, за рулем которого находился 40-летний водитель, и фура Scania с полуприцепом под управлением 49-летнего мужчины.

В результате аварии водитель легковушки скончался на месте происшествия от полученных травм. Судя по фото, у ВАЗа сильно разбит капот, лопнули стекла и вырваны двери. У фуры от прицепа отлетела кабина, большегруз развернуло поперек дороги.

«По факту аварии проводится проверка», — добавили в пресс-службе.

Напомним, 5 августа в 17.10 в Городищенском районе столкнулись две фуры.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой управления ГИБДД по Пензенской области

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