В Городищенском районе в ДТП с фурой погиб мужчина

В Городищенском районе Пензенской области утром 6 августа столкнулись легковушка и фура. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили страшные подробности аварии.

По предварительным данным, ДТП произошло в 7.15 на четвертом километре дороги «Мордовский Ишим-Сурск». Участниками аварии стали автомобиль ВАЗ-2110, за рулем которого находился 40-летний водитель, и фура Scania с полуприцепом под управлением 49-летнего мужчины.

В результате аварии водитель легковушки скончался на месте происшествия от полученных травм. Судя по фото, у ВАЗа сильно разбит капот, лопнули стекла и вырваны двери. У фуры от прицепа отлетела кабина, большегруз развернуло поперек дороги.

«По факту аварии проводится проверка», — добавили в пресс-службе.

Напомним, 5 августа в 17.10 в Городищенском районе столкнулись две фуры.